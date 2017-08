Mehr Jobs in der Wehrtechnik

Kiel. Die Unternehmen aus der Wehrtechnik in Schleswig-Holstein beschäftigen so viele Arbeitskräfte wie seit 25 Jahren nicht mehr. Alles spricht zudem dafür, dass dieses hohe Niveau auch in absehbarer Zukunft mindestens gehalten wird. Besonders die größeren Betriebe schätzen die aktuelle Situation besser ein als vor einem Jahr.

Dieter Hanel, Vorsitzender des Arbeitskreises Wehrtechnik Schleswig-Holstein, macht für die gute Lage der 29 in dieser Branche tätigen Betriebe vor allem das starke Auslandsgeschäft verantwortlich. Mittel- und langfristig verspricht sich der Arbeitskreis darüber hinaus aber auch mehr Wachstum in Inland. In der Ukraine habe sich gezeigt, „dass es wieder möglich ist, in Europa territoriale Annexionen vorzunehmen“, argumentiert Hanel.

Die Verteidigungspolitik müsse sich deswegen von der Krisenintervention zur Landes- und Bündnisverteidigung zuwenden, was wiederum neue Anforderungen für die Ausrüstung der Streitkräfte nach sich ziehe.

2,4 Milliarden Euro Umsatz im Land

Aktuell beschäftigt die Wehrtechnik im Land etwa 6200 Menschen. Nachgelagerte Dienstleister und Zulieferer einbezogen, kommen weitere 12000 hinzu. Damit ist dieser Industriezweig aus Sicht von Hanel „ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor und Technologieträger für Schleswig-Holstein“. Die Marinetechnik mit ihren 4400 Jobs nimmt im Norden zwar eine dominierende Rolle ein, 1300 Arbeitsplätze gibt es aber auch in Unternehmen, die sich der Landtechnik widmen.

Alle Betriebe zusammen erwirtschafteten im Jahr 2016 einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wächst dabei seit 20 Jahren stärker als in der Gesamtwirtschaft.

Ärger über Restriktionen bei der Exportpolitik

Kritisch betrachtet der Arbeitskreis Wehrtechnik die „restriktive Exportpolitik“ der Bundesregierung, sagt Hanel. Nicht nur ein Ärgernis, sondern zunehmend ein Hemmnis seien die langen Bearbeitungszeiten bei Anträgen für Rüstungsexporte in Länder, die nicht zur NATO gehören.

Mehr denn je werden diese Anträge nach dem Eindruck des Ingenieurs der Kieler Rheinmetall Landsysteme GmbH von der Verwaltungsebene auf die politische Schiene geschoben, weil sich in den Amtsstuben niemand eine blutige Nase holen wolle. Bis eine Entscheidung falle, könne es dann bis zu zwei Jahre dauern. „Wir laufen Gefahr, unseren Ruf als zuverlässige Partner zu verlieren“, mahnt Hanel und betont: „Lieber eine schnelle negative Entscheidung als eine endlose Hängepartie.“