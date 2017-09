Industrie steht unter Dampf

Kiel. Das Statistikamt Nord präsentierte am Mittwoch die aktuellen Umsatzzahlen. Danach erzielten die 569 erfassten Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten von Januar bis Ende Juni Erlöse von 16,6 Milliarden Euro – das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahresvergleich.

Grund für diese Dynamik sind allerdings auch Sonderfaktoren, vor allem die Abrechnung von Großaufträgen – speziell eines U-Boot-Geschäftes von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) im März. Auch die Erholung des Ölpreises von seinen historischen Tiefständen Anfang 2016 schlägt positiv durch: Die Sparte Mineralölverarbeitung mit der Raffinerie Heide an der Spitze konnte ihre Umsätze auf 1,4 Milliarden Euro steigern – ein Plus von stolzen 56 Prozent.

Buchholz sieht noch Luft nach oben

Die industrielle Aufwärtsentwicklung lässt sich jedoch nicht nur in Euro messen, sondern auch in Arbeitsplätzen: Im Monatsdurchschnitt des ersten Quartals arbeiteten in den erfassten Betrieben insgesamt knapp 106700 Menschen, vier Prozent mehr als im Vorjahresvergleich.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) ist mit der Entwicklung des Verarbeitenden Gewerbes im Land zwar ganz zufrieden – sieht aber durchaus Luft nach oben: „Auch wenn die guten Zahlen zum Teil auf Sondereffekten beruhen, so zeigen sie doch, dass unsere industriellen Kerne in Schleswig-Holstein erfolgreich sind – und vor allem ausbaufähig“, so der Minister.

Daher gelte es nun, den „Schwung aufzunehmen und mit den richtigen industriepolitischen Weichenstellungen zu ergänzen“. Als Beispiele für vielversprechende industrielle Perspektiven in Schleswig-Holstein nennt Buchholz den Lokomotivbau mit nachhaltigen Antriebssystemen, das geplante LNG-Terminal in Brunsbüttel sowie die nächste Stufe der Energiewende mit Wasserstoff als chemischen Speicher für Windstrom.