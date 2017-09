Zahl der Kreuzfahrturlauber steigt

Hamburg. Auf der Fachmesse Seatrade Europe in Hamburg trifft sich die Branche bis Freitag. Während Häfen, Zulieferer und Werften die Messe als Schaufenster nutzen, setzen die Reedereien auf Debatten. Die Wachstumsprognose steht: 2030 werden 40 Millionen Kreuzfahrturlauber erwartet. 77 neue Schiffe mit 200000 Betten sind im Bau. „Es werden dringend Kapazitäten benötigt“, sagt Wybcke Meyer von Tui Cruises. „Wir haben eher einen Mangel an Schiffen.“ Die Lieferzeiten liegen bei drei bis vier Jahren, weil es nur vier Werften für den termingerechten Bau von Kreuzfahrtschiffen gibt.

Im Fokus steht zudem das Thema Umwelt. Angesichts der Vorwürfe des Naturschutzbundes (Nabu), der kein einziges Kreuzfahrtschiff in Europa aus Umweltsicht als empfehlenswert bezeichnete, reagiert die Branche mit versöhnlichen Tönen. „Wir müssen uns den Herausforderungen stellen und vielleicht noch stärker auf unsere bereits erreichten Ziele hinweisen“, sagt Kyriakos Anastassiadis, CLIA-Europa-Chef.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind beispielsweise bei Aida seit 20 Jahren in der Unternehmensphilosophie verankert, so Felix Eichhorn, Präsident der Rostocker Reederei. Oft geht es aber nicht so schnell wie gewünscht. „Die Technik muss für den Einbau auf Schiffen auch verfügbar sein, das ist derzeit nicht überall der Fall“, so Gianni Onorato, Vorstand der Reederei MSC Crociere. Scrubber oder Partikelfilter warteten teilweise Jahre auf eine Zulassung.

Der Durchbruch soll jetzt mit verflüssigtem Erdgas als Treibstoff erreicht werden. Den Startschuss für die Kiellegung des weltweit ersten LNG-Kreuzfahrers „Aidanova“ gab gestern Werftchef Bernard Meyer mit Arnold Donald (Carnival), Felix Eichhorn (Aida) und Michael Thamm (Costa).