Kiel. Ist es für Senioren seit Einführung der EU-Richtlinie für Immobilienkredite im vergangenen Jahr schwieriger geworden, Kapital von Geldinstituten zu bekommen?

Ja, das ist leider so. Finanzdienstleister haben Angst, dass ihr Kredit nicht mehr bedient wird. Wer über 70 ist, hat da in Verhandlungen große Probleme. Entweder verlangen die Banken dann Bürgen, wollen eine teure Restschuldversicherung abschließen oder setzen die Rückzahlungsrate extrem hoch. Allerdings gibt es große Unterschiede...

...mit welcher Bank verhandelt wird?

Nein, ob man Rentner oder Pensionär ist. Für Beamte im Ruhestand, so wird mir in vielen Gesprächen bestätigt, ist das wesentlich einfacher. Ein Grund dafür könnte neben dem Beschäftigungsverhältnis und der oftmals höheren Absicherung der Schufa-Score spielen, ein Wert, aus dem hervorgeht, wie zuverlässig und schnell in den zurückliegenden Jahren Kredite zurückgezahlt wurden. Auch die bisherigen Geschäftsbeziehungen mit dem Kreditinstitut sowie Einkommen und Sicherheiten sind wichtige Faktoren. Und wer eine Immobilie besitzt und diese abgezahlt hat, sollte immer die Grundschuld stehen lassen, das bewirkt bei Banken einen Vertrauensbonus. Und solche weichen Faktoren sind sehr wichtig.

Was kann ich denn als älterer Mensch noch tun, um im Bedarfsfall an Geld – zum Beispiel für den altersgerechten Umbau meiner Immobilie – zu kommen?

Wichtig ist zunächst, als Immobilienbesitzer sein Haus in Schuss zu halten. Bei einem Verkauf zahlt sich das bei den derzeitigen Immobilienpreisen aus. Und es ist immer gut, einen Bausparvertrag in der Hinterhand zu haben, dann gibt es auch Geld. Auch bei speziellen Förderprogrammen zum Beispiel durch die KfW fällt oftmals die Altersgrenze weg. Sonst müssen sich die Banken ja an die Altersgrenze von 79 Jahren bei der Kreditvergabe halten. Wer allerdings sehr vermögend ist und über hohe Sicherheiten verfügt, hat da keine Probleme.

