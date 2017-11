Mit diesem Sensor rechnen Diebe nicht

Kiel.. Anlagen, die Gefahren melden, wie Einbrüche, Überfälle, durch Feuer oder Wasser, haben eine eigene DIN-Norm VDE 0833. Heute sagt man, ganz modern, auch „Smart Home“ dazu. Das steht für die Vernetzung des eigenen Heims. Längst ist dabei mehr als nur die Überwachung des eigenen Hauses machbar. Mancher Jachthafen und sogar ganze Kleingartenanlagen sind inzwischen gespickt mit Sensoren und Kameras.

Immer öfter bekommen die Einsatzkräfte der Polizei über Notruf dabei Hinweise von den Eigentümern der Gartenlauben, obwohl diese sich weit weg befinden. Der 27. Februar 2015 war so ein Tag in Kiel: In der Siedlung an der „An der Kleinbahn“ geriet ein 23-jähriger Einbrecher in die Fänge der modernen Technik. Beim Aufbruch einer Gartenbude löste er einen Kontakt aus, obwohl er sich sicher und unbeobachtet wähnte.

Die Beamten stellten den Einbrecher am Tatort

Sofort gab es eine sogenannte „Push“-Meldung auf dem Smartphone des Eigentürmers der Gartenbude, der sich gerade in Dietrichsdorf befand. Die von dem Besitzer alarmierten Polizeibeamten des 4. Reviers stellten den Einbrecher noch am Tatort.

Die Kieler Polizei führt zwar keine Statistik darüber, wie oft inzwischen Alarmierungen auf das Konto dieser Smart-Home-Anlagen gehen. „Das kommt aber schon mal vor“, sagt Matthias Felsch, Sprecher der Polizei. Eine Scheu vor einem Anruf im Fall einer Alarmierung sollte aber niemand haben. „Besser einmal mehr den Notruf wählen als zu wenig“, sagt Felsch weiter. Wenn die Polizei anrückt und keinen Einbrecher findet, ist das kein Problem. „Eine Rechnung gibt es nur dann, wenn es klare Hinweise gibt, dass der Einsatz wirklich vermeidbar war“, so Felsch.

"Smart Home" ist auf dem Vormarsch

Durch die Möglichkeit der smarten Überwachung kann heute mit wenig Aufwand realisiert werden, was vor wenigen Jahren noch eine Domäne der Geheimdienste war. Der Verband der Internetwirtschaft „eco“ hat den Markt für Überwachungstechnik analysieren lassen. Ergebnis: Die Marktdurchdringung der Smart-Home-Anlagen wird sich bis 2022 voraussichtlich von aktuell zwei Millionen Haushalte in Deutschland auf rund acht Millionen vervierfachen.

Neben dem klassischen Einbruchsschutz reicht das Angebot inzwischen bis zur Steuerung der Lichtschalter, Heizungen oder dem Staubsaugerroboter. „Im Smart Home sind alle Geräte im und ums Haus vernetzt und interagieren intelligent“, sagt eco Geschäftsführer Harald A. Summa.

Qualität wird zunehmend besser

Mit wenigen Handgriffen ist die Technik installiert. Wer bereits einen DSL-Anschluss hat, der braucht nur eine zusätzliche Basiseinheit, die dann alle Geräte im Haus verbindet und für die externe Nutzung per App auf dem Smartphone bereitstellt. „Das Internet bildet dafür die Grundlage, denn es verbindet die Geräte miteinander und ermöglicht ihnen den Datenaustausch“, so Summa.

Die Installation und die Qualität der Anlagen soll zudem von Jahr zu Jahr besser werden. Wer zum Beispiel die eigenen vier Wände mit einer Kamera überwachen lässt, der kann dieses Gerät mit einem Bewegungsmelder kombinieren.

Livestream wird in der Cloud gespeichert

Falls die Diebe die Kamera bemerken und kurzerhand mitnehmen, ist auch das kein Problem mehr: Fast alle modernen Anlagen speichern den Livestream auf einer Plattform auf Servern, die aus dem Netz erreicht werden, also in der „Cloud“.

Die Kosten für solche Lösungen beginnen bei etwa 150 Euro und kennen nach oben keine Grenzen. Hinzu kommen monatliche Gebühren für die Bereitstellung des Speicherplatzes und des Netzwerks. Fakt ist aber auch: Ein kabelbasiertes System gilt noch immer als weniger störanfällig