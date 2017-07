Entspannt unterhalten bei Straßenlärm

Kiel. Es rauscht laut im stehenden Audi auf dem Parkplatz des Kieler Innovations- und Technologiezentrums (Kitz). Jochen Withopf (33) spielt über die Lautsprecher ein, wie es sich im Inneren eines Ford Escorts auf der Autobahn anhört. Sein Kollege Christian Lüke, der hinter dem Lenkrad sitzt, ist bei der Geräuschkulisse auf dem Rücksitz nur schwer zu verstehen – bis er am Rädchen einer kleinen Fernbedienung dreht und plötzlich gut zu hören ist. "Entspanntes Unterhalten im Auto ist kritisch, wenn der Fahrer vorne gegen die Windschutzscheibe spricht und sich nicht umdrehen kann, weil er auf die Straße achten muss", erklärt der 31-Jährige.

Ein Problem, das das vierköpfige Team der Kieler Firma Sonoware lösen will. Außer Withopf und Lüke gehören Merikan Koyun (27) und Stephan Senkbeil (29) zu den Gründern. Kennengelernt haben sie sich an der Christian-Albrechts-Universität, wo sie alle in der Arbeitsgruppe Digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie bei Prof. Gerhard Schmidt geforscht haben und so auf die Idee für ihr Produkt kamen. Die Ingenieure haben ein sogenanntes ICC-System entwickelt, die Abkürzung steht für In-Car-Communication.

Ähnliche Software bei Mercedes und VW

Spricht etwa der Fahrer, so wird er von einem Mikrofon aufgenommen. Die Software kann die Sprache verstärkt ausgeben, so dass sie lauter als die Umgebungsgeräusche klingt. Schon jetzt sind in einigen Volkswagen-Modellen oder der V-Klasse von Mercedes ähnliche Systeme eingebaut. "Die funktionieren aber nicht so gut", sagt Lüke. Sie seien vom Klang oft zu blechern oder hallten zu stark. "Deswegen sind wir überzeugt von unserem Alleinstellungsmerkmal." Überflüssig werde ihr System auch in deutlich leiseren Elektroautos nicht. "Es ist ja nicht nur der Verbrennungsmotor, der Lärm macht, sondern auch das Reifenabrollgeräusch oder der Wind, der gegen die Scheibe weht", sagt Lüke. Das System sei auch übertragbar auf andere laute Räume und könnte in Fabrikhallen oder Operationssälen nützlich sein.

Die Hürden: Rückkoppelung und Echo

Bei der Entwicklung gab es zwei große Hürden. Eine davon war die Rückkoppelung: Im engen Auto dürfen sich Mikrofon und Lautsprecher nicht gegenseitig stören. Nimmt das Mikro sein eigenes Ausgangssignal nochmal aus dem Lautsprecher auf, wird es erneut verstärkt wiedergegeben. "Diese Schleife muss man durchbrechen und darin sind wir gut", sagt Lüke. Zweitens spiele die Latenz eine große Rolle. "Wenn ich spreche, muss der Lautsprecher das schnell wiedergeben, damit kein Echo entsteht und ich mich nicht doppelt höre", sagt Withopf. Die Verzögerung müsse unter 14 Millisekunden liegen, damit das nicht passiert. Ihr System sei jetzt bei 11 Millisekunden.

Im Vorführwagen stammen Soft- und Hardware von den Gründern. Im Kofferraum steht ein kleiner Prozessor, an der Autodecke hängen Mini-Mikros und in die Kopfstützen sind Lautsprecher eingebaut – alles zu Test- und Demonstrationszwecken. "Im Moment funktioniert das System komplett autark, aber unser Ziel ist es natürlich, die Software in das vorhandene System eines Autos einzubringen", sagt Lüke.

Erstes Interesse von Autozulieferern

Die Entwickler kooperieren bereits mit Autozulieferern, mit welchen dürfen sie aber nicht verraten. So fließe auch schon ein wenig Geld in das Unternehmen. Ansonsten finanziert sich das Start-up durch das Exist-Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums. Schon 2015, als die Vier noch an der CAU waren, bekamen sie eine halbe Million Euro für ihr Projekt. Im April 2017 kamen nochmal 180000 Euro Anschlussförderung dazu.

Das Produkt sei inzwischen reif für den Markt, sagt Lüke. Sie steckten bereits in Vertragsverhandlungen mit einem Zulieferer. "Es ist absehbar, dass unsere Software bald in Serie geht." Dann wollen sie auch ihr Team vergrößern und ihr System ausbauen. So könnte es beispielsweise mit der Freisprechanlage fürs Telefon kombiniert werden. Die Entwickler würden außerdem gern eine Antischall-Technik integrieren, die den Umgebungslärm dämpft, und den Motorensound verschönern.