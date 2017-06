Kiel. Tausende Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein konnten am Freitagnachmittag für gut zwei Stunden kein Geld am Automaten abheben, keine Kontoauszüge ausdrücken und von SB-Filialen aus auch keine Überweisungen in Auftrag geben. Grund für den Ausfall der Geräte war eine Störung beim Netzdienstleister Versatel in Hamburg.

Bei der Kieler Volksbank waren 60 Prozent aller Geräte betroffen

„Bei uns waren rund 60 Prozent aller Selbstbedienungsgeräte von dem Ausfall betroffen“, sagte Jens Harder, Sprecher der Kieler Volksbank. Nach Informationen von KN-online waren jedoch nicht nur Volksbanken betroffen, sondern auch andere genossenschaftliche Kreditinstitute. Ursache für die Störung war nach Aussage einer Versatel-Sprecherin der Ausfall der Anbindung eines Netzknotenpunktes im Übertragungsnetz als Folge eines Stromausfalles. Gegen 14.30 Uhr war die Störung aufgetreten, ab 16.30 Uhr hätten alle Geräte wieder einwandfrei funktioniert.