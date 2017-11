Verdi: Verhandlungen mit Awo gescheitert

Kiel. Awo-Geschäftsführer Michael Selck reagierte mit Unverständnis: „Wir werden nicht müde, Verdi auch weiterhin zu Verhandlungen aufzurufen, weil wir einen Tarifvertrag wollen.“ Verdi werde nur an den Verhandlungstisch zurückkehren, wenn die Arbeitgeber „ein deutlich verbessertes Angebot vorlegen“, sagte Kühhirt weiter.

Verdi will Arbeitskampf vorbereiten

Nun werde Verdi sich in den Einrichtungen der Awo „arbeitskampffähig machen, das kann aber Monate dauern“, kündigte Kühhirt an. Derzeit sei die Gewerkschaft aufgrund der niedrigen Mitgliedszahlen von Awo-Beschäftigten zu einem möglichen Arbeitskampf nicht in der Lage. 2010 war die Awo fast in die Insolvenz geschlittert, sechs Jahre lang galt ein Sanierungstarifvertrag.

Gehälter werden auch 2018 steigen

Zum Januar dieses Jahres stiegen die Löhne der Beschäftigten um 3,5 Prozent. „Die Gehälter werden auch 2018 steigen, über die prozentuale Anhebung werden wir in den zuständigen Gremien beraten“, sagte Selck. Die etwa 4300 Awo-Mitarbeiter, die landesweit in etwa 200 sozialen Einrichtungen und Diensten arbeiten – darunter Kindergärten und Pflegeheime –, sollen nach Angaben von Selck in Kürze über konkrete Zahlen informiert werden.