Wie ein U-Boot den Besitzer wechselt

Kiel. Die Kieler Werft Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) hatte am Morgen ausgewählte Gäste zur Übergabe ihres neuen U-Boots an die Arabische Republik Ägypten eingeladen. Gekommen sind – nur um einige zu nennen – der Oberbefehlshaber der ägyptischen Marine, der ägyptische Botschafter aus Berlin, sein Stellvertreter, der Generalkonsul aus Hamburg, sowie ein Vizeadmiral der deutschen Marine und ein Staatssekretär aus Schleswig-Holsteins Wirtschaftsministerium – so viel Prominenz aus Politik, Industrie, Militär und Verwaltung sieht man sonst selten an einem Ort.

Ägyptische Marine an der Kieler Förde

Aus den Lautsprechern dröhnt arabische Musik, als die Busse mit den Gästen an der mit rotem Teppich auslegten Pier anhalten. Von ihren Sitzreihen aus haben die Gäste uneingeschränkte Sicht auf die Kieler Förde und die gut dreißig Männer der ägyptischen Marine, die in Reih’ und Glied vor ihnen stehen und auf ihren Befehlshaber, Vizeadmiral Ahmed Khaled, warten. Von Kopf bis Fuß in weißer Uniform stechen die Soldaten so heraus, dass erst auf dem zweiten Blick auffällt, was hinter ihnen im Wasser liegt: das Objekt der Begierde, die „S 42“ – 62 Meter lang, 6,2 Meter breit, mit acht Torpedorohren als Bewaffnung und einer Raumkapazität für eine 30-Mann-Besatzung.

Es ertönt eine männliche Stimme aus den Lautsprechern, die die Gäste bittet, sich aufzurichten. Jetzt kommen die Wichtigen. Zu den Ehrengästen gehören der Oberbefehlshaber Khaled, der deutsche Vizeadmiral Rainer Brinkmann, Staatssekretär Thilo Rohls, der ägyptischen Botschafter Badr Ahmed Mohamed Abdelatty und Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar. Zum militärischen Gruß legen die ägyptischen Soldaten mit einer ruckartigen Bewegung ihre gestreckten Finger der rechten Hand an den Schirm ihrer Kopfbedeckung. Der offizielle Teil der Übergabe beginnt.

„Meisterstück deutscher Ingenieurskunst“

Von einem „Meisterstück deutscher Ingenieurskunst“ spricht Andreas Burmester, Mitglied der TKMS-Geschäftsführung, der das Zeremoniell eröffnet. „Wir sind stolz, mit der ägyptischen Marine arbeiten zu dürfen, und glücklich, dass Sie, Vizeadmiral Ahmed Khaled, uns für den Bau Ihrer U-Boote ausgesucht haben.“

Der Oberbefehlshaber der ägyptischen Marine, Vizeadmiral Ahmed Khaled, betont in seiner Ansprache die Bedeutung der Marine nicht nur für die Sicherheit im Nahen Osten und den Schiffsverkehr im Suezkanal. Die U-Boote seien angesichts der sich verändernden Risiken und auch angesichts des Terrorismus wichtig.

Unter ägyptischer Fahne

Begleitet von der deutschen Nationalhymne wird die deutsche Fahne von der „S 42“ eingeholt, mit der ägyptischen Hymne wird die ägyptische Fahne aufgezogen. Das in Kiel gebaute U-Boot fährt ab diesem Moment offiziell unter ägyptischer Fahne. Zwei Stunden dauert die Übergabe-Zeremonie insgesamt, an deren Ende ein U-Boot seinen Besitzer gewechselt hat.