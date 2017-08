Scandlines setzt auf Batterie-Fähren

Puttgarden.. Auf der Route Gedser-Rostock sammelt die Reederei derzeit Erfahrungen mit der „Berlin“, der größten Hybrid-Fähre der Welt. „Wir sind auf dem richtigen Weg. Bei uns ist nicht nur der Anstrich grün“, sagt Kapitän Jörg Elner. Der Thüringer fährt die „Berlin“. Das 169-Meter-Schiff gilt als modernste Hybrid-Hochsee-Fähre der Welt. Der Maschinenbereich seiner Fähre ist fast doppelt so groß wie bei normalen Fähren. Dafür ist der Verbrauch an Dieselkraftstoff mehr als 60 Prozent geringer als bei den Vorgängerschiffen.

Möglich ist der Umbau der Umbau durch moderne Speichertechnik

Die für rund 130 Millionen Euro in Stralsund und Odense gebaute Fähre pendelt zwischen Rostock und Gedser. Herzstück des Antriebs sind ein Elektromotor von Siemens und vier in Kiel gebaute Dieselmotoren des Typs MaK 9M32. Mit diesen Motoren wird auf See der Strom für die Batterien und den Antrieb der drei Propeller erzeugt. „Immer wenn wir in den Hafen einlaufen, können wir die Diesel abstellen und komplett mit Elektroantrieb fahren“, sagt Elner.

Möglich wird dies durch moderne Speichertechnik. Der kanadische Hersteller Corvus lieferte 231 Lithium-Polymer-Batterien. Sie können 4500 Kilowatt-Stunden speichern. „Das reicht für etwa eine halbe Stunde. Das ist die Zeit, die wir zum Ein- und Auslaufen brauchen“, rechnet Elner vor. Beim Verlassen der Hafeneinfahrt von Warnemünde geht dann ein Brummen durchs Schiff und die MaK-Motoren springen an. Sie werden sofort auf 85 bis 90 Prozent Leistung gebracht und während der knapp einstündigen Überfahrt in diesem Drehzahlbereich gehalten. „Dann sind sie besonders effektiv, wenn man diese Motoren in einem Leistungsbereich laufen lässt“, sagt Ingenieur Juri Keppler. Für die Geschwindigkeit von 21 Knoten werden 60 Prozent der Leistung benötigt. Die überschüssige Energie wird dann zum Laden der Batterien benutzt – ein Verfahren, wie es auch bei U-Booten verwendet wird. Scandlines hat sechs der acht Fähren auf die Hybrid-Antriebe umgerüstet. Damit ist das deutsch-dänische Unternehmen die Reederei mit der weltweit größten Fährflotte dieser Art.