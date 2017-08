Ministertreffen im U-Boot in Eckernförde

Eckernförde/Kiel.. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihre norwegische Amtskollegin Ine Marie Eriksen Søreide besuchen am Dienstag gemeinsam in Eckernförde den Marinestützpunkt. Dort wollen sich beide Politikerinnen über das U-Boot-Ausbildungszentrum der deutschen Marine informieren. Außerdem gehen beide an Bord eines U-Bootes der Klasse U212 A, um sich die Qualitäten dieser Unterseeboote erklären zu lassen.

Hintergrund ist der geplante Kauf Norwegens von vier neuen U-Booten aus Deutschland. Die Werft ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel soll den Milliardenauftrag erhalten, ein Kaufvertrag ist aber noch nicht unterschrieben. Im Juni hatte das norwegische Parlament die Anschaffung von vier neuen U-Booten gebilligt. Das Volumen liegt bei 41 Milliarden norwegischen Kronen (4,33 Milliarden Euro).

Norwegen sucht einen strategischen Partner

Die deutsche und die norwegische Marine wollen künftig unter anderem bei Training, Übungen und Instandhaltung der U-Boote kooperieren. „Es ist wichtig, dass wir einen strategischen Partner gefunden haben, mit dem wir eine umfassende und langfristige Zusammenarbeit aufbauen können“, hatte Eriksen Søreide betont.

Die U-Boote auf Basis der deutschen 212-Klasse sollen ab etwa 2025 geliefert werden und ältere Typen ablösen. Neben den vier U-Booten für Norwegen ist auch der Bau von zwei neuen identischen U-Boote für die deutsche Marine geplant. Deutschland zieht damit seine bisherige Planung bei der Beschaffung neuer U-Boote deutlich vor. Zurzeit hat die deutsche Marine insgesamt sechs U-Boote, Heimathafen des einzigen U-Bootgeschwaders ist Eckernförde.

Wichtiger Erfolg, nachdem Aufträge verloren gingen

Für ThyssenKrupp ist die Entscheidung Norwegens ein wichtiger Erfolg, nachdem die Deutschen einen milliardenschweren U-Boot-Auftrag in Australien verloren hatten. Stattdessen liefert Frankreich U-Boote nach Down Under. Auch in Norwegen war Frankreich ein Konkurrent.

Der Besuch in Eckernförde findet im Rahmen der Sommertour von Verteidigungsministerin von der Leyen statt. Sie besucht dabei Bundeswehrstandorte in ganz Deutschland.

Von dpa