Kurzarbeit bei Bögl in Osterrönfeld

Osterrönfeld. Über dem Rendsburger Schwerlasthafen ziehen dunkle Wolken auf: Der bayrische Baukonzern Max Bögl bereitet sich auf einen deutlichen Nachfragerückgang im Geschäft mit erneuerbaren Energien vor und fährt deshalb die Produktion von Betonelementen für Windkraftanlagen zurück. Nach Informationen der Kieler Nachrichten soll die Einführung von Kurzarbeit im Betonwerk Osterrönfeld mit zuletzt knapp 200 Beschäftigten den Auftragseinbruch abfedern.

Für Bögl war der Schwerlasthafen gebaut worden

Der mit einer Millionenförderung aus öffentlichen Mitteln gebaute Hafen ist auf den Kunden Bögl dringend angewiesen. Das Projekt war 2012 eigens gebaut worden, um die Fertigung der bis zu 45 Tonnen schweren Turm-Elemente nach Schleswig-Holstein holen zu können. Für den Umschlag stehen zwei Schwerlast-Krane zur Verfügung, die gemeinsam bis zu 250 Tonnen schwere Güter heben können. Das Kieler Wirtschaftsministerium wurde nach eigenen Angaben vor etwa zwei Wochen von der Bögl-Geschäftsführung über notwendige Anpassungsmaßnahmen informiert: „Mir wurde vom Unternehmen versichert, dass der Standort an sich nicht zur Disposition steht“, sagte Minister Bernd Buchholz (FDP) auf Anfrage.

Baukonzern erwartet Absatzeinbruch

Ob es auch zu einem Personalabbau kommen wird, blieb am Freitag unklar. Auf Anfrage teilte Bögl lediglich mit, man plane eine „Anpassung der Produktionsleistung an den Bedarf in Deutschland und den weiteren Zielmärkten in der EU“. Durch die Einführung von Ausschreibungen im novellierten Erneuerbare Energiengesetz (EEG) sowie durch „Verzerrung der Marktrahmenbedingungen“, erwartet der Konzern 2018 einem „maßgeblichen Einbruch der zu realisierenden Windkraftstandorte“. Sollten die neugeschaffenen Rahmenbedingungen des EEG nicht „schnellstmöglich durch die Politik korrigiert werden“, befürchtet das Unternehmen eine „nachhaltige Schwächung des Innovationsstandorts Deutschland im Bereich der erneuerbaren Energien und eine Gefährdung der zukünftigen Ausbauziele in Deutschland“. Bögl betont jedoch, der Standort Osterrönfeld werde weiterhin Betonelemente für Windkrafttürme produzieren. In seinem Betonwerkwerk in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hafen fertigt der weltweit agierende Baukonzern seit Sommer 2014 Turm-Elemente für Windanlagen mit einer Nabenhöhe bis zu 180 Meter.