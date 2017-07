Wohnungsmarkt Bauwirtschaft geht in die Offensive

Kiel. Die jüngsten und alarmierenden Daten zum prognostizierten Wohnungsbedarf im Norden bringen Schleswig-Holsteins Bauwirtschaft mächtig in Fahrt. Die Branche fordert bessere Rahmenbedingungen von der Politik, um die sich zuspitzende Lage auf dem Wohnungsmarkt im Land in den Griff zu bekommen. So müssten die Möglichkeiten verbessert werden, mehr als bislang in die Höhe zu bauen – und das nach Hamburger Vorbild durchaus auch mit dem ökologischen Baustoff Holz. Und: Statt ältere Gebäude mit erheblichen Mitteln zu sanieren, müsse mehr noch als bislang abgerissen und neu gebaut werden.

Branche fordert Planungs- und Rechtssicherheit

Von 2015 bis 2030 werden in Schleswig-Holstein bis zu 177000 neue Wohnungen benötigt – erheblich mehr als bislang erwartet. Zu diesem Ergebnis kommt, wie berichtet, die „Wohnungsmarktprognose 2030 für Schleswig-Holstein“, die das Forschungsinstitut Empirica für das Innenministerium erstellt hat.

„Es ist gut, dass jetzt aktuelle Zahlen auf dem Tisch liegen, sagt Georg Schareck, Hauptgeschäftsführer des Baugewerbeverbandes Schleswig-Holstein (BGV). Um den Wohnungsbau endlich voranzutreiben, so der Verband, sei eine Lockerung von Bestimmungen dringend geboten – und auch problemlos ohne substanzielle Qualitätseinschränkungen möglich. So schlägt der BGV unter anderem eine Nachverdichtung in städtischen Gebieten vor, bei der stärker als bislang üblich Aufstockungsmöglichkeiten oder Modulbauweisen genutzt werden sollen. Um das Bauen günstiger und schneller zu machen, könnten zudem „die Lebenszyklen von Gebäuden bedarfsweise kürzer gefasst werden“. Soll heißen: Schneller mal abreißen und neu bauen, statt alte Bausubstanz um jeden Preis zu erhalten und auf heutige Qualitäts- und Energiestandards zu bringen. Zudem müsse die standardmäßige Ausstattung der Gebäude von „unnötigen Kostentreibern“ in der Energieeinspeiseverordnung (Enev) befreit werden. Falls nötig, so Schareck, müsse dazu auch die Bauordnung angepasst werden.

Schneller mal abreißen, statt um jeden Preis sanieren

Hier geht der noch viel stärker unter Wohnraummangel leidende Nachbar Hamburg aus Sicht des Verbandes mit gutem Beispiel voran. Nach der neuen Bauordnung der Hansestadt darf künftig in Holz mit einer Höhe von bis zu 22 Metern gebaut werden – das entspricht ungefähr sechs bis sieben Stockwerken. Auch das nachträgliche Aufstocken ist dadurch einfacher möglich. Zudem muss bei einer zusätzlichen Wohnetage nicht zwingend ein Aufzug eingebaut werden, wodurch die Kosten für ein neues Dachgeschoss erheblich sinken.