Berlin. Die Leiche einer jungen Frau ist in Berlin-Reinickendorf gefunden worden. Die Art der Verletzungen deuteten auf ein Tötungsdelikt hin, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Details nannte sie nicht. Es sei bereits ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Polizei machte keine Angaben dazu, in welchem Verhältnis der Mann zu dem 19 Jahre alten Opfer steht.

Die Leiche war laut Polizei gegen 3.30 Uhr im Höllentalweg entdeckt worden. Die Behörde wollte zunächst mit Verweis auf die Ermittlungen keine weiteren Details nennen. Auch, wer die Tote gefunden hat, wollte ein Sprecher nicht sagen. Die genaue Todesursache sollte durch eine Obduktion am Donnerstag geklärt werden. Die 6. Mordkommission ermittelt.

Unsere #Moko vernimmt derzeit einen Mann, der im Verdacht steht heute Nacht in #Reinickendorf eine 19-Jährige getötet zu haben.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 18, 2017

Zur Suche und Sicherung von Spuren wurde das an eine Wohnsiedlung angrenzende Wäldchen weiträumig abgesperrt. Dies galt auch für einen Weg, den Anwohner gewöhnlich gern für Spaziergänge mit ihrem Hund nutzen.

Von RND/dpa