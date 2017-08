200 Tote nach Überschwemmungen in Sierra Leone

Freetown. Heftige Regenfälle und Überschwemmungen haben in der Hauptstadt von Sierra Leone mindestens 200 Menschen das Leben gekostet. Straßen von Freetown waren überschwemmt, in hügeligen Gegenden der Stadt ereigneten sich Erdrutsche. Mitarbeiter des Militärs wurden zu Rettungsarbeiten eingesetzt, wie die Behörden mitteilten.

Krankenhaus überlastet

Angehörige gruben im Schlamm nach Vermissten. Die Leichenhalle des Connaught-Krankenhauses war völlig überlastet, Tote wurde auf dem Fußboden gelagert. „Die Kapazität der Leichenhalle ist zu klein“, sagte ein Mitarbeiter dem nationalen Rundfunksender. Sinneh Kamara rief das Gesundheitsministerium auf, mehr Krankenwagen bereitzustellen.

Viele Armenviertel in Freetown liegen in Höhe des Meeresspiegels und haben mangelhafte Abwassersysteme. Überschwemmungen während der Regenzeit in dem westafrikanischen Land werden dadurch begünstigt.

Im Netz sind Fotos und Amateurvideos zu sehen, die zeigen, wie die Schlammmassen unnachgiebig durch die Straßen rauschen.

Von RND/AP