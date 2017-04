Hannover. Nun also doch: bereits seit einigen Wochen gab es Spekulationen um eine Beziehung zwischen Schauspielerin Amber Heard und Tesla-Investor Elon Musk. Doch das vermeintliche Liebespaar schwieg zu den Gerüchten – bis jetzt. Am Sonntag posteten die beiden bei Instagram Fotos, die darauf schließen lassen, dass die beiden tatsächlich zusammen sind.

In diesem Fall sagt ein Bild mehr als tausend Worte: Der Schnappschuss zeigt Heard und Musk in einem australischen Restaurant. Lässig hat die Schauspielerin ihren linken Arm über die Schulter des 45-Jährigen gelegt. Ein Abdruck ihres dunklen Lippenstiftes ist deutlich auf Musks Wange zu erkennen. Zeitgleich postete auch Musk einen ähnlichen Schnappschuss auf seinem Instagram-Account.

Cheeky Ein Beitrag geteilt von Amber Heard (@amberheard) am 23. Apr 2017 um 17:11 Uhr

Having moo moo at Moo Moo Gold Coast with @AmberHeard, @CreepyPuppet and @CowanFilms Ein Beitrag geteilt von Elon Musk (@elonmusk) am 23. Apr 2017 um 16:42 Uhr

Instagram-Postings als Liebesbeweis

In Hollywood-Kreisen gelten derlei Postings als eindeutiger Liebesbeweis. Auch Jennifer Lopez und Drake machten so ihre kurze Liaison offiziell – ebenso Selena Gomez und The Weeknd.

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am 15. Apr 2017 um 18:04 Uhr

Ein Beitrag geteilt von The Weeknd (@theweeknd) am 8. Apr 2017 um 1:27 Uhr

Zuletzt sorgte Amber Heard mit einem Scheidungsdrama für Schlagzeilen: Sie hatte behauptet, ihr Ex-Mann Johnny Depp habe sie geschlagen. Die Ehe der beiden Schauspieler dauerte 15 Monate. Seit Mitte Januar ist das Paar offiziell geschieden.

Von RND/are