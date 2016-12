Hannover. Deshalb lasse sie sich auch nicht mehr von Stylisten beraten, seit sie gemerkt habe, dass alle das tun. „Ich brauche keinen, der mir sagt, was ich anzuziehen habe“, sagte die 40-Jährige dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wenn jemand auf einem roten Teppich auftaucht, sollte er auch er selbst sein. Ich lehne diese zunehmende Professionalisierung des eigenen Images ab.“

Deshalb könne es schon mal passieren, dass sie vor dem Defilee einfach in ihren Kleiderschrank greife. Schönheit ist für Tautou kein Wert an sich: „Man kann sich vom Talent eines Menschen inspirieren lassen, auch von seiner Schaffenskraft, aber doch nicht von bloßer Schönheit. Schönheit allein hat in der Geschichte noch nichts bewirkt“, so die „Amélie“-Darstellerin gegenüber dem RND.

Von RND