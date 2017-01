Gelsenkirchen. Luchs „Findus“ aus dem Gelsenkirchener Zoo hat seinen Ausflug in die Freiheit offensichtlich gut überstanden. „Er ist noch etwas nervös, aber das legt sich wieder“, sagte Sabine Haas, die Sprecherin der „Zoom Erlebniswelt“ am Samstag in Gelsenkirchen. „Es ist alles wieder okay, das Tier sieht aus wie immer. Zum Frühstück gab es erstmal leckeres Kaninchenfleisch“, sagte Haas.

„Findus“ wurde betäubt und zurück in den Zoo gebracht. Quelle: FVA Baden-Württemberg

Der Luchs hatte flüchten können, weil der Wassergraben um sein Gehege zugefroren gewesen war. Am Freitagabend hatte ein Passant die scheue Raubkatze dann in Herne entdeckt – nur wenige hundert Meter vom Zoo entfernt. „Findus“ konnte mit einem Schuss aus einem Betäubungsmittelgewehr ruhiggestellt und anschließend eingefangen werden.

Von RND/dpa