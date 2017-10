Auslieferung des mutmaßlichen Kindermörders dauert an

Hamburg. Die Auslieferung des Mannes, der in Hamburg seine zweijährige Tochter umgebracht haben soll, könnte einige Zeit andauern. Spanische Zivilfahnder hatten den Mann am Sonntag in San Sebastian festgenommen.

Mit dem internationalen Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft Hamburg in der vergangenen Woche ausgestellt hatte, sei auch bereits ein Antrag auf Auslieferung nach Deutschland gestellt, sagte ein Sprecher der Behörde am Montag.

Ein zweijähriges Mädchen ist in Hamburg in einem Mehrfamilienhaus mit durchgeschnittener Kehle gefunden worden. Der Vater des Kindes ist nach Angaben der Polizei tatverdächtig. Zur Bildergalerie

Es gebe keine Auslieferungshindernisse. Der Verdächtige sei pakistanischer Staatsangehöriger und werde nicht wegen eines politischen oder militärischen Deliktes gesucht. Dennoch könnten die Formalitäten und die Organisation der Auslieferung einige Wochen dauern.

Verdächtiger kommt bei Bekannten unter

Der Mann, der seine kleine Tochter in Hamburg umgebracht haben soll, hat vor der Festnahme in Spanien offensichtlich Schutz bei einem Bekannten gefunden. Als die Polizei ihn am Sonntag aufgespürt habe, sei er in Begleitung des Mannes gewesen, der ebenfalls festgenommen wurde, berichtete die baskische Zeitung „El Diario Vasco“ am Montag.

Die Festnahme des 33-Jährigen erfolgte demnach auf offener Straße durch Polizisten aus Madrid südlich von San Sebastian im spanischen Baskenland. Den ersten Erkenntnissen der Hamburger Polizei zufolge hatte seine Flucht über Frankreich nach Spanien geführt.

32-Jähriger war der Staatsanwaltschaft bekannt

Die zweijährige Tochter des 33-jährigen abgelehnten Asylbewerbers war am Montag vergangener Woche im Stadtteil Neugraben-Fischbek an einer Schnittverletzung am Hals gestorben. Die 32 Jahre alte Mutter war zuvor zur Polizeiwache gegangen, um ihren Mann wegen Bedrohung anzuzeigen.

Die Polizei war einem Sprecher zufolge schon mehrfach wegen häuslicher Gewalt gerufen worden. Als die Beamten diesmal die Wohnung betraten, entdeckten sie das tote Kind. Noch in der Nacht begann die Fahndung nach dem Vater.

Der Mann war der Staatsanwaltschaft bereits bekannt. Gegen ihn war schon ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung an einem Sohn seiner Frau aus einer früheren Beziehung eingeleitet worden. Der Junge habe aber keine körperlichen Schäden erlitten, hatte Oberstaatsanwältin Nana Frombach gesagt. Auch wegen des Verdachts der Bedrohung seiner Ehefrau war gegen den Mann ermittelt worden.

Das Jugendamt im Bezirk Harburg betreute die Familie. Zwei Mal gab es einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung - beide Male habe sich das aber nicht bestätigt, sagte eine Sprecherin des Bezirksamts.

Von RND/dpa