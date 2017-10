Auszeichnung für Gravitationswellenforscher

Stockholm. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an die drei US-Forscher Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne für den ersten direkten Nachweis im All entstehender Gravitationswellen. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit.

Beteiligt an dem Erfolg sind auch deutsche Forscher um den hannoverschen Physiker Karsten Danzmann. Die Forscher haben dabei geholfen nachzuweisen, dass es tatsächlich Gravitationswellen im All gibt, wie sie Albert Einstein in seiner Relativitätstheorie vor 100 Jahren vorhergesagt hat.

Danzmann hatte mit seinem Team die Messtechnologie für zwei Detektoren in den USA entwickelt, die dann am 14. September 2015 zum ersten Mal tatsächlich Gravitationswellen gemessen haben. „Wissenschaftler suchen seit Jahrzehnten danach, aber erst jetzt verfügen wir über die unglaublich präzisen Technologien, um diese extrem schwachen Echos aus dem fernen Universum wahrzunehmen“, sagte er damals.

