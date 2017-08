Baby vor Haustür in Potsdam verschwunden

Potsdam. Eine 19-Jährige hat am Donnerstagnachmittag in Potsdam ein vier Monate altes Baby in ihre Gewalt gebracht und ist mit ihm bis nach Hannover gefahren.

Wie die Polizei mitteilte, habe die junge Frau eine 35 Jahre alte Mutter angesprochen, während diese gegen 16:30 Uhr mit der kleinen Tochter und zwei Söhnen beim Einkaufen war.

Sie bot ihr an, auf das Baby im Kinderwagen aufzupassen, während die Mutter ihre Einkäufe in die Wohnung trug. Als die 35-Jährige zurückkehrte, waren die Frau und ihr Baby verschwunden.

Umgehend alarmierte die Mutter die Polizei. Eine umfangreiche Suche mit Hunden, Hubschrauber und Bereitschaftspolizisten wurde eingeleitet.

Flucht bis nach Hannover

Polizisten ermittelten schließlich, dass die 19-Jährige mit dem Kleinkind bis nach Niedersachsen geflohen war. Gegen 20 Uhr konnte sie in der 250 Kilometer entfernten Landeshauptstadt Hannover festgenommen werden, wie es von der Polizei hieß. Das Baby blieb unversehrt.

Bis zum Freitagmorgen konnten Mutter und Baby aus organisatorischen Gründen aber noch nicht wiedervereint werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Fall bleibt mysteriös

Die 19-Jährige handelte nach Polizeiangaben allein und stellte keine Forderungen, weshalb auch nicht von einer Kindesentführung gesprochen werden könne. Sie und die Mutter hätten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gekannt. Die weiteren Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Von Bastian Benrath/MAZ/RND