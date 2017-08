Barcelona: Aida meidet die Innenstadt

Barcelona. „Wir haben die Landausflügge an die Situation angepasst. Die Innenstadt von Barcelona wird gemieden“, sagte Aida-Sprecher Hansjörg Kunze am Freitagmorgen auf Anfrage. Die Ausflüge in die Region rund um Barcelona erfolgen aber nach Plan. Viele Passagiere würden aber auch an Bord der Schiffe bleiben und dort die zahlreichen Angebote nutzen, so der Reedereisprecher. Der individuelle Landgang ist in der Hafenstadt auch weiter möglich. Passagiere müssen jedoch mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen durch die spanischen Behörden rechnen. Die Shuttlebusse bringen die Passagiere der Schiffe jedoch unverändert in die Innenstadt, so dass es die Möglichkeit gibt, um Barcelona auch auf eigene Faust zu erkunden.

In Barcelona ist am Morgen die „Aidaperla“ eingetroffen. Die „Aidaperla“ ist das neue Flaggschiff der Reederei. Der Neubau wurde gerade erst am 30. Juni getauft. Barcelona ist einer der Anlaufhäfen während der Sommersaison. Gegen Mittag wird auch noch die „Aidastella“ in Barcelona erwartet. Außerdem ist auch die „MSC Meraviglia“ der Reederei MSC Cruises mit über 4000 Passagieren im Hafen. Auch an Bord dieses Schiffes sind viele deutsche Urlauber.