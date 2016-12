Berlin. Der Hauptverdächtige wurde identifiziert, der nun namentlich bekannte Mann konnte aber noch nicht gefasst werden, wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft Martin Steltner am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zu einer Meldung der „B.Z.“, wonach sich der Verdächtige ins Ausland abgesetzt haben soll, sagte Steltner: „Wir werden dem nachgehen.“ Der Angreifer soll aus Bulgarien stammen.

Hinweise aus der Bevölkerung auf die mutmaßlichen Täter

Die Frau war durch den plötzlichen Fußtritt in ihren Rücken eine Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln hinuntergestürzt. Die Tat ereignete sich bereits am 27. Oktober, sie wurde aber erst in der vergangenen Woche bekannt.

Auf einem Film vom Tatort, den die Polizei veröffentlichte, sind vier junge Männer zu sehen. Die Bilder stammen aus einer Überwachungskamera. Die Polizei hatten die Aufnahmen am vergangenen Donnerstag veröffentlicht. Daraufhin gingen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung ein. Am Montag vernahm die Polizei dann e inen der Begleiter des Hauptverdächtigen.

Von dpa/RND