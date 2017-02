New York. Babyglück bei Superstar Beyoncé (35) und ihrem Ehemann Jay-Z (47). Wie die beiden am Mittwoch über Instagram verkündeten, bekommt das Paar gleich Zwillinge und ihre Tochter Blue Ivy, die im Januar 2012 geboren wurde, gleich zwei kleine Geschwister. „Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Familie um zwei wachsen wird“, hieß es in einer Erklärung, die mit „The Carters“ signiert war.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Ein von Beyoncé (@beyonce) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 10:39 Uhr

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, Beyoncé könnte wieder Mutter werden. Ihre letzte Schwangerschaft hatte sie 2011 bei den MTV Video Music Awards bekanntgegeben. Auch in wenigen Tagen dürfte sie mit Babybauch bei einer Preisverleihung zu sehen sein. Bei den Grammys am 12. Februar ist sie für neun der Musikpreise nominiert - so viele wie kein anderer Künstler - und soll auch auf der Bühne performen.

Jay-Z und Beyoncé heirateten 2008 und gelten als das wohl erfolgreichste Ehepaar der Musikwelt. 2013 gestand die Musikerin ein, dass sie nach Tochter Blue Ivy eine Fehlgeburt erlitten habe. Damals sagte sie dem Sender ABC News, Sie wolle definitiv noch weitere Kinder. „Ich glaube, meine Tochter braucht ein bisschen Gesellschaft. Ich liebe es auf jeden Fall, eine große Schwester zu sein.“

Erst am Dienstag hatten Sänger und Starproduzent Pharrell Williams und seine Frau Helen Lasichanh bestätigt, dass sie Eltern von Drillingen geworden sind.

Von RND/dpa