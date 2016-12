Bad Honnef. Der vor einer Woche gestorbene CDU-Politiker Peter Hintze ist am Samstag in seinem Geburtsort Bad Honnef beigesetzt worden. An der Trauerfeier in der evangelischen Erlöserkirche nahmen mehrere hundert Gäste teil, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundestagspräsident Norbert Lammert (beide CDU). Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Kanzleramtsminister Peter Altmaier (beide CDU) waren ebenfalls nach Bad Honnef gekommen, wo der evangelische Theologe Hintze mit seiner Familie lebte.

Der Bad Honnefer Bürgermeister Otto Neuhoff begrüßt Bundeskanzlerin Angela Merkel Quelle: dpa

Als weitere politische Weggefährten reisten Unions-Fraktionschef Volker Kauder, Ex-Bundespräsident Christian Wulff mit Familie und der frühere Bundesminister Michael Glos (CSU) an. Für das Land Nordrhein-Westfalen nahm Staatskanzlei-Chef Franz-Josef Lersch-Mense (SPD) teil. Wegen der politischen Prominenz herrschten starke Sicherheitsvorkehrungen, die Polizei sperrte eine Reihe von Straßen.

Ebenfalls unter den Trauernden: Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Volker Kauder (links), Bundesminister des Inneren, Thomas de Maiziere (Mitte, CDU) und Bundeswirtschaftsminister a.D., Michael Glos (CDU). Quelle: dpa

Mit einem Trauergottesdienst im Berliner Dom hatte das politische Berlin bereits am Donnerstag Abschied von Hintze genommen, der am vergangenen Samstag im Alter von 66 Jahren einem Krebsleiden erlegen war. Hintze war Pfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland in Königswinter, bevor er 1983 als Bundesbeauftragter für den Zivildienst in die Politik wechselte.

Der ehemalige Vizepräsident des Bundestages und CDU-Generalsekretär Peter Hintze Quelle: dpa

Er war ab 1991 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Frauen und Jugend, von 1992 bis 1998 CDU-Generalsekretär und von 2005 bis 2013 Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Seit 2013 hatte er das Amt des Bundestagsvizepräsidenten inne. Hintze hinterlässt seine Ehefrau und einen Sohn.

Auch Familie Wulff ist zur Trauerfeier nach Quelle: dpa

Von RND/epd/dpa