Cannes. Mit dem Eröffnungsfilm „Les Fantômes d’Ismaël“ (Ismaels Geister) sind im südfranzösischen Cannes am Mittwoch die renommiertesten Filmfestspiele gestartet. Auf dem roten Teppich gaben sich die internationalen Filmstars die Klinke in die Hand. Die schönsten Looks vom roten Teppich sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Die Schauspielerin Uma Thurman und Model Bella Hadid zeigten in ihren hochgeschlitzten und schulterfreien Kleidern viel Haut. Mit einer Metallic-Variante im Nude-Look lag das Model voll im Trend: Auch ihre Kollegin Eva Herzigova kam in einem durchsichtigen Metallic-Outfit. Hingucker des Abends war Oscar-Preisträgerin Julianne Moore. Sie kam in einer bodenlange Robe in dunkelrot mit raffinierten Cut-outs.

Noch bis zum 28. Mai konkurrieren 18 Beiträge um die Goldene Palme und die Gunst der Jury rund um den spanischen Filmemacher Pedro Almodóvar. Der deutsche Beitrag kommt in diesem Jahr von Regisseur Fatih Akin. In „Aus dem Nichts“ zerbricht das Leben von Katja Sekerci (Diane Kruger), nachdem ihr Mann und ihr Sohn bei einem Bombenanschlag ums Leben gekommen sind.

Von RND/are