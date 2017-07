Chester Bennington in Los Angeles beigesetzt

Los Angeles. Linkin-Park-Sänger Chester Bennington ist laut US-Medien am Sonnabend in der Nähe von Los Angeles beigesetzt worden. Hunderte Familienmitglieder und Freunde hätten bei der privaten Trauerfeier in einem Botanischen Garten Abschied genommen, berichtete das Promi-Portal „TMZ“ am Sonntag (Ortszeit). Demnach erhielten alle Gäste ein gelbes Armband und eine Art VIP-Konzertpass mit einem Foto von Bennington bei einem Konzert.

Der Sänger der US-Rockband Linkin Park, Chester Bennington, ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Mit ihrer Mischung aus Hardrock, HipHop und Rap verkauften Linkin Park Millionen Alben. Zur Bildergalerie

Der frühere Sänger der Band Of Mice and Men, Austin Carlile, postete auf Instagram ein Foto mit den Erinnerungsstücken und schrieb: „Der Gottesdienst heute war wunderschön. Danke Linkin Park. Danke Chester. Für alles.“ Viele der Gäste seien Musiker gewesen und hätten mit Linkin Park gespielt oder seien mit der Band auf Tour gewesen.

The service today was beautiful. Thank you Linkin Park, thank you Chester. For everything ❤❤❤ Ein Beitrag geteilt von Austin Carlile (@austincarlile) am 29. Jul 2017 um 15:51 Uhr

Chester Bennington Laid to Rest in Private Funeral https://t.co/RmM9gLlReU — TMZ (@TMZ) July 31, 2017

Bennington war vor mehr als einer Woche tot in seinem Haus gefunden worden. Er wurde 41 Jahre alt. Nach dem Tod des Sängers stürmte seine US-Rockband die deutschen Charts. Neun Alben und 17 Singles schafften es unter die Top 100. Das aktuelle Album „One More Light“ macht einen Sprung vom 63. auf den 2. Platz.

Von RND/dpa/are