Berlin. In Berlin ist ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt gerast – was wir bisher dazu wissen:

Der Sattelzug raste mehrere Meter über den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche.

Nach Polizeiangaben starben mindestens neun Menschen. Rund 50 Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen – den mutmaßlichen Lkw-Fahrer.

Bundesinnenminister de Maizière: "Ich möchte im Moment noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht."

Auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin ist am Montagabend nach Polizeiangaben vermutlich ein Anschlag mit einem Lastwagen verübt worden. Ein tonnenschwerer Lkw fuhr über den Gehweg auf den Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Dabei kamen mindestens neun Menschen ums Leben. Zur Bildergalerie

Lkw rast in Weihnachtsmarkt: Die Entwicklungen im Newsblog

