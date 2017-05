Offenbach. Nach Nachtfrost und kühlen Temperaturen stehen in den kommenden Tagen die Zeichen doch noch auf Frühling: Bereits am Donnerstag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fast überall Temperaturen um 20 Grad. Lediglich in der Nähe der Küsten dürfte es noch bis zum Wochenende kühler bleiben.

Regen und Gewitter-Front im Anmarsch

Im Süden könnte dafür in der zweiten Wochenhälfte hohe Luftfeuchtigkeit und Gewitterneigung herrschen. Es könne „heftig zur Sache gehen“ mit Starkregen, Blitz und Donner, sagte der DWD-Meteorologe Martin Jonas. Am Samstag könnte diese Regen- und Gewitterfront bis nach Hannover und Berlin Richtung Norden ziehen und das eine oder andere Balkonstündchen ins Wasser fallen lassen.

Nach den kühlen Temperaturen der vergangenen Tage bleibt von Donnerstag an der Bodenfrost zwar aus, zumindest in den Morgenstunden empfiehlt es sich aber bei Temperaturen von fünf bis zwölf Grad, lieber noch ein wärmendes Kleidungsstück dabei zu haben. Doch immerhin: Im Tagesverlauf sind im Südwesten bis zu 22 Grad möglich.

