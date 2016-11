Paris. Jede Menge Promis, bildhübsche Frauen in Unterwäsche und eine schillernde Inszenierung: Das amerikanische Dessous-Label Victoria’s Secret hat seine „Fashion Show“ erstmals in die Modemetropole Paris gebracht. Im Grand Palais neben dem Prachtboulevard Champs-Élysées liefen die als „Engel“ bezeichneten Lingerie-Modelsüber den Laufsteg. Mit dabei waren auch Kendall Jenner, Gigi Hadid und Taylor Hill.

Superstars unter sich: Lady Gaga (Mi.) und Bruno Mars (l.) singen in der Dessous-Show. Quelle: EPA

Mit der mit viel Pomp zelebrierten Veranstaltung wirbt die amerikanische Marke jedes Jahr zu Beginn der Weihnachtszeit für ihr Sortiment. Eines der Models wird dabei stets ausgewählt, den „Fantasy Bra“ zu tragen, einen BH im Millionenwert, der gut für Schlagzeilen ist. Diesmal war dies die US-Amerikanerin Jasmine Tookes (25), der Wert des knappen Kleidungsstücks: drei Millionen US-Dollar (rund 2,8 Mio Euro).

Lady Gaga (l.) an der Seite der Brasilianerin Flavia Lucini. Quelle: AFP

Adriana Lima (l.) und Alessandra Ambrosio (2.v.l) freuen sich über den Besuch von Lady Gaga (4.v.l.). Quelle: afp

Nach dem Laufsteg auf den Roten Teppich: Das russische Supermodel Valery Kaufman posiert für die Fotografen. Quelle: afp

Süße Überraschung: Irina Shayk, Supermodel aus Russland und Ex-Geliebte von Cristiano Ronaldo, verdeckt ihren Bauch hinter Stoff. Die 30-Jährige ist schwanger und erwartet ein Kind von US-Schauspieler Bradley Cooper. Quelle: afp

Die Hadids dürfen auf keiner Modenschau fehlen: Bella (l.) und Gigi küssen ihre Mutter Yolanda Hadid. Quelle: afp

Immer Haltung bewahren! Dieses Model zeigt: Unterwäsche benötigt keine Diamanten, um zu funkeln. Quelle: dpa

Das Ende einer brillianten Show: Die Models posieren für das... Quelle: afp

...Schlussbild im Konfettiregen. Quelle: EPA

Zudem traten die Musik-Stars Lady Gaga, Bruno Mars und The Weeknd auf. Am 5. Dezember wird die Show in 190 Ländern im Fernsehen ausgestrahlt.

Von RND/cab/dpa