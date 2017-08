Diebe stehlen 20 Tonnen Süßigkeiten

Marburg. Nach dem Diebstahl von etwa 20 Tonnen Schokolade fehlt von den Naschereien weiterhin jede Spur – die für die Tat ebenfalls entwendeten Fahrzeuge sind aber wieder aufgetaucht.

Der vormals mit Nutella, Überraschungseiern und anderen Süßigkeiten beladene und nun leere Kühlanhänger sei vergangene Woche in Euskirchen in Nordrhein-Westfalen entdeckt worden, berichtete die Polizei am Donnerstag in Marburg. Dieser war Mitte August im mittelhessischen Neustadt, rund 250 Kilometer vom Fundort, gestohlen worden.

Dieben ging wohl der Sprit aus

Die Täter hatten es sicherlich auf Lebensmittel als Beute abgesehen, sagte ein Polizeisprecher. Denn sie sollen in Weimar (Kreis Marburg-Biedenkopf) einen Lkw gestohlen, dessen Anhänger ab- und dann den Kühlanhänger angekoppelt haben. Ob sie wussten, dass darin tonnenweise Schokolade war, sei aber unklar. Der Wert der süßen Beute wird auf bis zu 70.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Lkw, die Anhänger oder ein ungewöhnliches Umladen beobachtet haben. Der in Weimar gestohlene Anhänger wurde in Kirchhain (Kreis Marburg-Biedenkopf) entdeckt, die Zugmaschine in der nordrhein-westfälischen Stadt Wetter (Ruhr). Offenbar sei den Dieben der Sprit ausgegangen. Die Polizei fahndet weiterhin nach ihnen.

Von dpa/RND/zys