Berlin. Unter jedem Dach ein Ach - das gilt selbst für glamouröse Vorzeige-Familien und ja, auch für Königshäuser. Ehen und Beziehungen zerbrechen in den besten Familien - in manchen ganz still und friedlich, bei anderen wird gestritten: um Geld, um die Kinder, um die Ehre. Hollywoods Über-Paar Angelina Jolie und Brad Pitt, geht zum Beispiel seit Mitte September offiziell getrennte Wege. Zuerst sah es so aus, als könnte die Scheidung von „Brangelina“ schmutzig werden: Vorwürfe gegen Pitt wurden laut, konkret wurde das nie.

Auch Johnny Depp und seine Frau Amber Heard trennten sich 2016. Vorwürfe von häuslicher Gewalt, Streit und Lügen waren in den Medien zu lesen, schließlich legten die Schauspieler ihren Scheidungskrieg doch außergerichtlich bei. In einer gemeinsamen Erklärung schrieben die beiden, dass ihre Beziehung sehr leidenschaftlich und manchmal explosiv, aber immer durch Liebe verbunden gewesen sei. Heard soll eine Millionenabfindung von Depp bekommen und diese für wohltätige Zwecke gespendet haben.

Sky DuMont und Mirja: Trennung nach 16 Ehejahren

Aber auch deutsche prominente Paare entschieden sich im vergangenen Jahr für eine Trennung. Schauspieler Sky DuMont und seine Frau, das Model Mirja, gaben im Sommer nach 16 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern ihre Trennung bekannt. Fernsehmoderator Johannes B. Kerner und die frühere Spitzensportlerin Britta Becker gaben nach 20 gemeinsamen Jahren und vier Kindern das Ende ihrer Beziehung bekannt.

Längst nicht so lang blieben Komiker Oliver Pocher und Tennisspielerin Sabine Lisicki zusammen: Sie trennten sich nach ungefähr zweieinhalb Jahren. Volksmusiker Stefan Mross hatte seine zweite Frau Susanne im Mai 2013 geheiratet - im September gab auch er die Trennung bekannt. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Filmstar Til Schweiger und seine Freundin Marlene Shirley trennten sich Ende des Jahres - nur rund ein Jahr zuvor waren die beiden erstmals gemeinsam öffentlich aufgetreten. Rund 800 Tage hielt die Ehe des österreichischen Bauunternehmers Richard „Mörtel“ Lugner und seiner 57 Jahre jüngeren Frau Cathy - Ende November gaben sie ihre Scheidung bekannt.

Sarah und Pietro vermarkten ihre Trennung

Eine weitere Trennung wurde geradezu Schritt für Schritt in der Öffentlichkeit begleitet: die des Sängerpaars Sarah und Pietro Lombardi. Kaum ein Tag verging im Herbst ohne Neues von den beiden. Es begann mit Fotos, die im Internet kursierten und Sarah mit einem anderen Mann zeigen sollten. Es folgte die Mitteilung zur Trennung - und viele andere Spekulationen und Berichte.

Ebenfalls ein längeres Hin und Her und viele Spekulationen gab es nach der Trennung von US-Popstar Taylor Swift und DJ Calvin Harris. Das Ende der Beziehung verkündeten beide im Juni - nur wenig später machten Fotos die Runde von Swift und Schauspieler Tom Hiddleston. Aber Fans und US-Medien rätselten: Ist diese Beziehung wirklich echt? Die Bilder, die von „Hiddleswift“ an die Öffentlichkeit gelangten, schienen zu schön, um wahr zu sein. Inzwischen soll die Romanze jedenfalls beendet sein.

„Im Leben läuft nicht immer alles glatt“

Und selbst Königs sind nicht vor Liebeskummer und Trennungsschmerz gefeit: Die norwegische Prinzessin Märtha Louise gab im August die Trennung von ihrem Mann, dem Künstler Ari Behn, bekannt. Es sei schrecklich, einzusehen, dass es nichts mehr gebe, was sie tun könnten, betonte die jüngere Schwester von Norwegens Kronprinz Haakon und Mutter von drei Mädchen. Und schlussfolgerte: „Im Leben läuft nicht immer alles glatt.“

Von RND/dpa