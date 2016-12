Hannover. „In der Weihnachtsbäckerei, gibt’s so manche Leckerei“ – auch wir haben uns die berühmte Liedzeile zum Motto gemacht und leckere Naschereien fabriziert. Ob mit gaaanz viel Schokolade, für bewusste Genießer und Veganer, kinderleicht oder ganz klassisch – in unserem Video-Tutorial ist für jeden was dabei. Probieren Sie selbst:

Für Nussknacker

Schokoladiges Vergnügen und vegane Ernährung passen nicht zusammen? Wir beweisen das Gegenteil.

Schmecken auch ohne Ei super: vegane Nussecken. Quelle: Agnieszka Krus

Das brauchen Sie

Für den Teig

225 g Mehl

75 g Speisestärke

1 TL Backpulver

125 g Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

2 Ei-Ersatz

125 g Margarine

Für die Füllung

100 g Erdbeer-Marmelade

200 g Margarine

200 g Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

6 El Wasser

400 g gemahlene Haselnüsse

Kuvertüre

Bei 175 Grad etwa 45 Minuten backen.

Für Kalorienzähler

Sie wollen sich auch in der Adventszeit bewusst und gesund ernähren? Dann werden Sie diese Variante mit Chiasamen und getrockneten Datteln lieben.

Gesund und lecker: Plätzchen aus Banane, getrockneten Datteln und Chiasamen. Quelle: Agnieszka Krus

Das brauchen Sie

200 g gemahlene Haselnüsse

2 EL Olivenöl

1 sehr reife Banane

4 getrocknete Datteln

2 EL Chiasamen

Bei 150 Grad etwa 25 bis 30 Minuten backen.

Für Schokoholics

Von Schokolade bekommen Sie einfach nie genug? Dann probieren Sie unseren weihnachtlichen „Kalten Hund“. Mehr Schokolade geht nicht – und das auch noch ganz ohne Backen.

„Kalter Hund“ in der Weihnachtsversion. Quelle: Agnieszka Krus

Das brauchen Sie

300 ml Schlagsahne

500 g Zartbitterkuvertüre

2 Bananen

Gewürzspekulatius

Mindestens vier Stunden kalt stellen. Besser noch über Nacht.

Für Klassik-Liebhaber

Plätzchen zum Ausstechen sind wohl die Klassiker unter den weihnachtlichen Gebäcken. Lassen Sie ihrer Kreativität bei der Gestaltung freien Lauf.

Der Klassiker unter den Weihnachtsgebäcken: Plätzchen zum Ausstechen. Quelle: Agnieszka Krus

Das brauchen Sie

500 g Mehl

250 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

250 g Zucker

2 Eier

Bei 200 Grad etwa acht und zwölf Minuten goldgelb backen.

Für Eilige

Gleich steht der Besuch vor der Tür und es fehlen noch Kekse? Diese blitzschnell zubereitete Nascherei wird Sie durch ihre Einfachheit bestechen.

Plätzchen mit nur zwei Zutaten. Wer Schokolade mag, verziert sie mit Nutella. Quelle: Agnieszka Krus

Das brauchen Sie

2 sehr reife Bananen

100 g Kokosraspeln

Bei 190 Grad für 20 bis 25 Minuten backen.

Von Agnieszka Krus und Anne Reck