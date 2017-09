Emmy Awards – die Tops und Flops vom roten Teppich

Los Angeles. Schreiten, winken, lächeln: Wenn sich in Los Angeles die Elite Hollywoods bei den Emmy-Awards zum jährlichen Stelldichein trifft, dann geht es nicht nur um die besten Filme und Serien im US-Fernsehen. Denn bevor die Sieger des Abends ihre Preise entgegennehmen, wird der rote Teppich zum Laufsteg. Auch in diesem Jahr präsentierten sich vor allem die weiblichen Gäste im Microsoft Theater wieder in ausgefallenen Roben.

Nicole Kidman, Thandie Newton und Michelle Pfeiffer zeigten sich auf dem roten Teppich vor der Preisverleihung besonders stilsicher. Hier sind die schönsten Outfits des Abends. Zur Bildergalerie

Besonders elegant zeigte sich Nicole Kidman, die den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie überreicht bekam: Sie trug ein rotes Kleid mit knöchellangem, ausgestellten Rock und einen tiefen Ausschnitt, der nicht zu viel zeigte. Auch Supermodel Heidi Klum wählte ein Dress in der Farbe der Liebe, hatte aber ein weitaus gewagteres Dekolleté.

Ein weiterer Trend bei der 69. Emmy-Verleihung: fließende Roben in zarten Cremetönen. Hollywood-Star Jessica Biel, die an diesem Abend einen Preis überreichen durfte, trug ein hochgeschlitztes Kleid mit Silberschimmer, das an die griechische Antike erinnerte. Auch die britische Schauspielerin Thandie Newton trug ein nudefarbenes Dress mit Glitzerdetails, allerdings schulterfrei.

Die Flops auf dem roten Teppich

Doch nicht alle Stars zeigten sich bei der Preisverleihung stilsicher: So kam Schauspielerin Reese Witherspoon in einem kurzen petrolfarbenen Blazerkleid, in dem sie wirkte, als hätte sie die dazugehörige Hose im Hotel vergessen. Und Zoe Kravitz, die Tocher von Musiker Lenny Kravitz, trug eine Robe, die wegen all der Federn ein wenig an eine Figur aus der Sesamstraße erinnerte.

Bei Preisverleihungen geht es neben den Auszeichnungen vor allem auch um eines: ums Sehen und Gesehen werden. Einige Stars hatten vor den diesjährigen Emmys wohl aber keinen Blick in den Spiegel geworfen. Zur Bildergalerie

Von RND/iro