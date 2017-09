Evakuierung in Koblenz verzögert sich

Auch in Koblenz wird am Samstag eine Weltkriegsbombe entschärft. Dazu müssen 21.000 Menschen ihre Häuser in der Sperrzone verlassen. Doch manche Bewohner widersetzten sich am Nachmittag und das Ordnungsamt schritt ein. Die Entschärfung hätte gegen 15 Uhr stattfinden sollen.