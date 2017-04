Hannover. Es war wohl nur ein kurzer Moment der Unachtsamkeit. Als Mario H. am Dienstagmorgen aus der Regionalbahn in Koblenz steigt, stellt er wenig später fest, dass er sein Smartphone auf dem Sitz liegengelassen hat. Das allein ist schon ärgerlich genug. Im Fall des 29-Jährigen ist die Sache allerdings besonders tragisch. Denn auf dem Handy befinden sich Fotos seines verstorbenen Sohnes Liam.

Auf Facebook suchte die Familie nach dem Finder: „Liam durfte nur acht Wochen bei uns sein, und ihr könnt euch sicher vorstellen, wie wertvoll die Bilder für uns sind! Es gibt keine Kopien einiger Bilder!“, schrieb Mario H.s Frau Carina.

Der kleine Liam war im vergangenen Oktober gestorben – zunächst habe er Herzrasen bekommen, berichtete Mama Carina gegenüber „Bild“. Nach einer erfolgreichen Reanimation im Krankenhaus starb der kleine Junge allerdings nur wenige Tage später. „Es war eine harte Zeit für uns“, so Carina H. weiter. Auf Facebook bittet sie um Hilfe: „Ich brauche das Handy nicht unbedingt wieder, aber habt ein Herz und schickt mir bitte die Videos und Bilder!“ Bis Dienstagabend wurde der Beitrag bereits mehr als 150 000-mal geteilt.

Am späten Abend dann schließlich die frohe Nachricht: Das Handy ist wieder da. Aufgrund der zahlreichen Berichte in den Medien, hatte sich der Finder bei der Familie gemeldet. Mario H.s Frau bedankte sich überglücklich - wieder über Facebook: "Die Bundespolizei hat es eben abgeholt und wir können es morgen auf der Dienststelle abholen! Wir sind total glücklich! Vielen, vielen Dank! Der Wahnsinn, was Facebook und die Medien heute bewegt haben!!!! DANKE!!! Ihr seid toll!!!".

Von RND/caro