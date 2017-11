Feuerwehrmann landet Hit mit Anti-Gaffer-Song

München. Feuerwehrmann Rudi Heimann (56) hat mit seiner Wasserspritz-Aktion gegen Gaffer an einer Unfallstelle auf der A3 bei Aschaffenburg bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt hat er mit Antenne Bayern das Lied „Gaff’ nicht“ aufgenommen. Mit dem Song will er sich gegen Gaffer bei Unglücken einsetzen, wie der Radiosender am Freitag in Ismaning bei München mitteilte. „Am Unfallort da gaffen nur die Affen. Zeig’ Opfern und Helfern deinen Respekt“, singt Heimann mit zwei Freunden. Das Trio war mit Text und Melodie an Antenne Bayern herangetreten, der Sender produzierte das Stück dann.

Der Rummel um seine Person sei groß, sagte Heimann. Damit habe er nicht gerechnet, und das habe er auch nicht gewollt. Aber: Er bereue seine Aktion nicht. Vielmehr hofft er, etwas bewirken zu können. So heißt es in dem Lied: „Ich treff’ ein am Unfallort - was erleb’ ich dort? Gaffer, die es einfach nicht kapieren. Für die Feuerwehr, machen sie den Einsatz schwer.“

Nach einem Unfall mit drei Toten am Donnerstag vergangener Woche hatte Heimann die Fahrzeuge schaulustiger Lastwagenfahrer mit Wasser bespritzt, um ihnen die Sicht auf die Opfer zu nehmen. Die Polizei kritisierte anschließend die Aktion. „Für die Unterbindung und Ahndung bei Verkehrsbehinderungen sind ausschließlich wir zuständig“, betonte ein Sprecher nach dem Vorfall. Ein Strafverfahren droht dem Feuerwehrmann nicht.

Im Internet gab es viel Solidarität für Heimann. Sein Feuerwehr-Team stehe auch hinter ihm, sagte er im Radio. „Meine Kollegen, gute Kameraden, die halten alle zu mir und haben nach der Aktion gesagt: Rudi, das war spitze.“

Die Politik hat inzwischen auf das Problem mit den Gaffern reagiert: Seit Mai gilt es als Straftat, bei Unglücksfällen vorsätzlich Einsatzkräfte zu behindern, die Hilfe leisten wollen. Darauf stehen nun Geldstrafen oder bis zu ein Jahr Haft. Seit rund drei Monaten testet Bayern an der A6 und der A9 zudem spezielle Sichtschutzwände, die Unfallstellen von neugierigen Blicken abschirmen sollen.

Von dpa / RND