München. Der Lokführer habe am Dienstagnachmittag aus dem Inneren „leise Ruf- und Klopfgeräusche“ gehört und Alarm geschlagen, teilte die Bundespolizei in der bayrischen Landeshauptstadt am Mittwoch mit.

Feuerwehrleute mussten den verschlossenen und verplombten Container per Trennschleifer öffnen. Darin befanden sich fünf Männer, von denen vier mutmaßlich aus Afghanistan und einer aus Pakistan stammen. Sie befanden sich in gutem Gesundheitszustand und hatten Verpflegung dabei. Vorsichtshalber bereitgestellte Rettungswagen wurden nicht benötigt.

Zug kam aus der Türkei

Der Güterzug befand sich der Bundespolizei zufolge auf dem Weg von der Türkei nach Deutschland. Wo und wie die Flüchtlinge in den Container gelangten, war zunächst aber noch unklar. Dies könnten erst die weiteren Ermittlungen klären, sagte ein Sprecher.

Zur Sicherheit öffneten Feuerwehr und Polizei auch die übrigen 36 Container auf dem Zug und ließen sie mit einem Spürhund absuchen. Weitere Flüchtlinge fanden sie nicht. Sie stießen aber auf Hinweise, dass sich noch weitere Menschen darin befunden haben dürften.

Von afp/RND