Frachter vor Langeoog schwimmt wieder

Cuxhaven. Die Bergung des auf Grund gelaufenen Frachters „Glory Amsterdam“ vor der Nordseeinsel Langeoog zog sich hin. Erst am späten Mittwochabend wurde eine weitere Hürde genommen und die Verbindung zu einem zweiten Schlepper nach Angaben des Havariekommandos hergestellt. Das Abpumpen des Ballastwassers begann noch am späten Abend. Am Donnerstagmorgen war der Frachter dann bereits mehrere Kilometer weiter im offenen Meer. Am Donnerstagmorgen teilte das Havariekommando mit: Der Frachter schwimmt wieder. Die Schlepper können die „Glory Amsterdam“ nun ins Tiefwasser ziehen. Danach muss es in einem Hafen überprüft werden.

Das 225 Meter lange Schiff hatte sich in der Nacht zum Sonntag bei dem schweren Sturm „Herwart“ in der Deutschen Bucht losgerissen und war auf eine Sandbank vor der ostfriesischen Insel Langeoog getrieben worden. Der Frachter, der 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel an Bord hat, ist nach Angaben des Havariekommandos nicht erkennbar beschädigt. An Bord sind 22 Mann Besatzung sowie sieben Experten des Bergungsteams.

Von fw/RND/dpa