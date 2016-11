Frankfurt/Main. Der ehemalige Geschäftsmann aus dem Rhein-Main-Gebiet soll von August 2006 bis September 2007 über das Internet sogenannte Lebensprognosen betrieben haben, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mit.

Doch während seine Kunden aufgrund der Gestaltung der Webseite von einem kostenlosen Angebot ausgingen, trieben der heute 31-Jährige und seine Helfer laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft über Mahnungen und Inkasso Geldforderungen ein.

Mehr als 25.000 Geschädigte

Die Staatsanwaltschaft geht von Gesamteinnahmen in Höhe von zwei Millionen Euro und mehr als 25.000 Geschädigten aus. Seit Mai bestand gegen den Geschäftsmann Haftbefehl, mehrere seiner mutmaßlichen Komplizen mussten sich bereits vor dem Frankfurter Landgericht wegen Betrugs oder Beihilfe zum Betrug verantworten.

Laut Bild“-Zeitung“ sei der Frankfurter in Asien untergetaucht und soll dort darauf gewartet haben, dass der Betrug verjährt. Einige Jahre später soll er dann in die USA gereist sein. Das wurde ihm zum Verhängnis. Er wurde in Los Angeles gefasst.

Der 31-Jährige sitzt nach seiner Auslieferung aus den USA nun in Untersuchungshaft.

Von RND/dpa