Frau bringt Kind im Zug zur Welt, Polizist leistet Geburtshilfe

Ratenow. Freitagmorgen leistete ein Bundespolizist Geburtshilfe in einem Zug, als eine Mutter ihr Kind zur Welt brachte. Der Polizist hörte gegen 4.30 Uhr im Regionalexpress der Linie 4 zwischen Rathenow und Spandau laute Schreie einer Frau, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Der uniformierte Beamte, der sich auf dem Weg zum Dienst befand, befragte die 32-Jährige. Schnell wurde klar, dass sie unmittelbar vor der Geburt eines Kindes stand. Der 45-jährige Bundespolizist, welcher selber bereits Vater ist, sprach zwei weitere weibliche Reisende an und bat sie um Unterstützung. In einem Fahrradabteil kam dann ein Mädchen zur Welt.

Als der Zug in den Bahnhof Spandau einfuhr, warteten bereits alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr auf die Mutter und ihr Neugeborenes.

Die Frau hatte einen Kinderwagen dabei, in dem sich bereits ein älteres Geschwisterkind befand. Die Mutter, welche am Tag der Geburt Geburtstag hatte und beide Kinder sind wohlauf. Die drei wurden zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Nun muss nur noch die Frage des Geburtsorts des Neugeborenen geklärt werden.

Von MAZonline/RND