Gaffer filmt – und lässt Motorradfahrer sterben

Heidenheim. Ein Gaffer hat einen sterbenden Motorradfahrer mit dem Handy gefilmt, statt zu helfen. Wie die Polizei mitteilte, war der 29 Jahre alte Motorradfahrer am Sonntag in Heidenheim gegen eine Straßenlaterne gekracht und hatte sich tödlich verletzt. Ein Fahrradfahrer, der an der Unfallstelle unterwegs war, filmte demnach das Geschehen.

Der junge Mann im Alter 20 bis 25 Jahren filmte nach Angaben der Polizei „mit seinem Handy unbeeindruckt die Unfallstelle und den Verletzten“ und machte auch dann weiter, als die Hilfskräfte vor Ort waren, und behinderte so die Sanitäter bei der Arbeit. Er wurde mit einer Dashcam gefilmt. Gegen ihn wird wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt.

Der Motorradfahrer hatte zuvor trotz Verbots mehrere Autos überholt. Beim Einscheren verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen die rechte Leitplanke, fuhr daran mehrere Meter entlang und stieß letztlich mit einer Straßenlaterne zusammen. Eine Autofahrerin habe schließlich den Rettungsdienst alarmiert, schreibt der SWR. Der 29-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Von RND/dpa/are