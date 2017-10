George Young ist tot

Hannover. „Mit schmerzendem Herzen müssen wir den Tod unseres geliebten Bruders und Mentors George Young verkünden“, erklärte AC/DC. „Ohne seine Hilfe und Beratung hätte es kein AC/DC gegeben.“

Young habe sich als „Musiker, Songschreiber, Produzent, Berater und vieles, vieles mehr“ verdient gemacht, teilte die Band weiter mit. George Young war Co-Produzent bei einigen AC/DC-Alben, darunter „Let There Be Rock“ und „High Voltage“, auf denen sich solche Welthits wie „It’s a Long Way to the Top“, „T.N.T.“ und „Whole Lotta Rosie“ befinden. Anfang der 1960er Jahre wanderte Young mit seiner Familie aus dem schottischen Glasgow nach Australien aus.

In Sydney wurde George Young Mitglied der erfolgreichsten australischen Band der 1960er, The Easybeats. Young schrieb zunächst zusammen mit Stevie Wright, später mit Harry Vanda, die meisten Songs der Gruppe, darunter den Welthit „Friday on My Mind“.

Nachdem die Band später nach London ging und sich 1969 schließlich auflöste, widmeten sich Vanda und Young dem Songschreiber- und Produzenten-Gewerbe. So schrieb das Duo Disco-Künstler John Paul Young den Welthit „Love Is in the Air“ auf den Leib.

Nachdem die Easybeats im Jahre 1986 für einige Auftritte wieder in der Originalbesetzung auftraten, ist es in den letzten Jahren ruhig um George Young geworden. 2005 wurde die Band in die australische Hall of Fame aufgenommen.

