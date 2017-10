Großeinsatz wegen möglicher Geiselnahme

Nuneaton. Ein bewaffneter Mann soll in einem Freizeitkomplex in der mittelenglischen Stadt Nuneaton zwei Angestellte eines Bowling-Centers als Geiseln genommen haben. Das berichtete der Geschäftsführer der Bowlinghalle am Sonntag dem britischen Fernsehsender Sky News.

The chief executive of MFA Bowl says a gunman has taken two staff members hostage and he believes gunman to be ex-partner of a staff member pic.twitter.com/Tsd4KpHWUu — Sky News (@SkyNews) October 22, 2017

Angeblich verhandelt die Polizei mit dem Täter in dem Freizeitkomplex Bermuda Park.

Die Polizei bestätigte dies bislang allerdings nicht, sondern sprach lediglich von einem „Vorfall“. Es handelt sich ihren Angaben zufolge nicht um einen Terroranschlag. Die Menschen sollten das Areal unbedingt meiden. Details nannte die Polizei nicht.

Officers are dealing with ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton and confirm this incident is unconnected to any terrorist activity — Warwickshire Police (@warkspolice) October 22, 2017

Nach Angaben der Ambulanz gab es bis zum frühen Abend keine Toten oder Verletzten. Rettungshubschrauber seien wieder abgezogen worden. Zu dem Komplex gehören unter anderem ein Kino, Restaurants, ein Fitnesszentrum, ein Hotel und ein Bowling Center.

Carl Lenton saß mit seiner Familie in einem der Restaurants, als der Manager hereinkam und sagte, dass alles verschlossen werde und niemand hinein oder heraus dürfe. Nach Angaben des Restaurant-Managers sei „ein Mann mit einem Gewehr“ in der Bowlinghalle, wie Lenton dem Fernsehsender Sky News berichtete.

Der „Coventry Telegraph“ zitierte den Kinobesucher Paul Edgington mit den Worten: „Unser Film stoppte und wir wurden angewiesen, alle in einen Raum zu gehen. Die Angestellten verriegelten alle Türen und Ausgänge.“ Dutzende von Polizisten waren im Einsatz, Hubschrauber kreisten über dem Freizeitkomplex in der Grafschaft Warwickshire.

Wegen eines nicht näher bezeichneten „Vorfalls“ bat die Warwickshire Police, die Gegend um ein Freizeitzentrum zu meiden. Quelle: PA

Von RND/dpa/ap