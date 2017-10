Güterzug reißt Kinderwagen mit

Nuneaton/Hannover. Schon für Erwachsene ist der Sog eines durchfahrenden Güterzugs am Bahnsteig deutlich spürbar. Nun zeigen Videoaufnahmen einer Überwachungskamera an einem Bahnhof in England, wie stark der Luftstrom ist und vor allem welche schrecklichen Folgen er haben kann.

Zu sehen ist, wie ein Buggy, der an einer Gebäudewand steht, langsam von dem Sog eines durchfahrendes Güterzug Richtung Bahnsteig gezogen wird. Schließlich zerschellt der Kinderwagen an den Waggons. Übrig bleiben nur Fetzen des Gefährts. Zum Zeitpunkt des Unfalls saß kein Kind in dem Wagen.

Ein Kinderwagen unbeaufsichtigt auf dem Perron – ein Schockvideo als Warnung. ^lvm pic.twitter.com/qQbtwUrH35 — SRF News (@srfnews) October 11, 2017

Erst vor Kurzem ist in Österreich auf diese Weise ein einjähriges Kind gestorben. Die Mutter (24) war mit ihren beiden Kindern unterwegs. Als sich der Unfall ereignete, kümmerte sie sich gerade um ihren dreijährigen Sohn.

Von RND/far/dpa