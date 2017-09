Niederländer ziehen Kriegsschiff aus der Ostsee ab

Den Helder. Grund ist die kurzfristige Verlegung des erst drei Jahre alten Schiffes als Teil der Katastrophenhilfe in die Karibik, wo es mit Soldaten und Hilfsmitteln den Bewohnern der vom Hurrikan Irma heimgesuchten Inselbewohnern helfen soll.

Deshalb wurde die 205 Meter lange "Karel Doorman" bereits aus der Ostsee nach Den Helder zurückbeordert und dort mit Fahrzeugen und Hilfsgütern beladen. Innerhalb einer Woche soll das neue Schiff im Katastrophengebiet eintreffen. Die 27800 Tonnen verdrängende "Karel Doorman" wird dabei die dort bereits operierenden Marineeinheiten aus den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich und den USA verstärken. Das von Damen Shipyards gebaute und 2014 in Dienst gestellte Schiff ist das modernste und größte Einsatzunterstützungsschiff (Joint Support Ship) der Nato.

Wie die deutsche Marine bekannt gab, wurden durch die Entscheidung der Niederländer die Hafenbesuche der "Karel Doorman" in Warnemünde und Kiel gestrichen. Das niederländische Schiff war eigentlich als Plattform für den Einsatz des deutschen Seebataillons beim Manöver "Northern Coast 2015" in der Ostsee vorgesehen. In Warnemünde sollten am Freitag die Eckernförder Soldaten und ihre Ausrüstung an Bord des 205 Meter langen Spezialschiffes eingeschifft werden.

Da die deutsche Marine aus Kostengründen kein eigenes Joint Support Ship hat, war von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Februar vorigen Jahres an Bord der "Karel Doorman" in Rotterdam eine Kooperation mit der niederländischen Marine vereinbart worden. Danach sollte das niederländische Schiff bei Bedarf für das Eckernförder Seebataillon als Plattform dienen. Das Manöver "Northern Coast 2015" war die Premiere im Rahmen dieser Kooperation mit der "Karel Doorman".

Von Behling Frank