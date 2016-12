Klingenthal. Auf Facebook hatte Hannawald am Mittwoch ein Foto gepostet, das mutmaßlich ihn und Thiem von hinten zeigte. Dazu waren die Stichwörter „#married #mrsandmr #love #happy #hannawald“ zu lesen - und der kurze aber vielsagende Kommentar "Endless love". Melissa Thiem war Fußballspielerin beim Bundesligisten VfL Wolfsburg und arbeitet heute in München. Dort lebt auch Hannawald. In wenigen Wochen erwartet das Paar sein erstes gemeinsames Kind.

Von RND/dpa/caro