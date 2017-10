Hund stirbt nach Bad im Klutensee

Lüdingshauen. Vermutlich wegen Blaualgen ist ein Hund nach einem Bad im Lüdinghausener Klutensee gestorben. Die Polizei und die Stadt Lüdinghausen warnen vor möglichen Blaualgen in dem See. Sie können sich wegen des sommerlichen Wetters am Wochenende gebildet haben.

Auf Hunde und Katzen wirken sie tödlich. Der Hund hatte am Sonntagnachmittag ein Bad in dem See genommen, ein weiterer Hund schwebte am Abend noch in Lebensgefahr. Bei erwachsenen Menschen verursachen Blaualgen Übelkeit und Erbrechen. Blaualgen sind Bakterien, die ein Gift erzeugen und so Badegewässer und Trinkwasser-Reservoire verseuchen können. Bei hohen Temperaturen vermehren sie sich besonders stark.

Von RND/dpa