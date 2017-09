„Ich habe Geschichte gehasst“

Hannover. Mit Geschichtsunterricht konnte Ken Follett als Schüler gar nichts anfangen: „Ich habe dieses Fach gehasst“, sagte der wohl erfolgreichste Verfasser von Historienromanen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Seine heutige Faszination für die Vergangenheit erklärt er auch mit der Distanz dazu: „Es ist so gemütlich, diese brutalen Geschichten zu lesen, während man im Warmen sitzt und einen Whiskey schlürft“, so der Brite gegenüber dem RND.

Ein Buch über den Brexit werden wir von Follett wohl nie zu lesen bekommen: „Da passiert etwas, was mir zutiefst widerstrebt. Wir sollten in Europa zusammenrücken. Wir lernen voneinander, wir teilen eine gemeinsame Kultur. Ein Teil meiner Landsleute sieht das offenbar anders“, so der 68-jährige Brite.

Das ganze Interview mit Ken Follett erscheint im Wochenendjournal „Sonntag“, das den Zeitungen des RedaktionsNetzwerkes Deutschland beiliegt.

Von RND