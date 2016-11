Berlin. Folgende Promis nahmen an der 33. Promi-Ausgabe von Günther Jauchs RTL-Quiz „Wer wird Millionär?“ teil: Sportkommentator Frank Buschmann (52), Julia Klöckner (43), CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, der Koch Tim Raue (42) und Sänger Mark Forster (32).

Sie schlugen sich ganz ordentlich. Andere Promis waren aber schon besser. Und CDU-Frau Klöckner geriet bereits bei der 1000-Euro-Frage ins Straucheln – dabei ging es sogar um ein politisches Thema: das Burka-Verbot. Allerdings musste sie ein Wortspiel lösen.

„Hä, kapiert ihr das?“

Günther Jauch fragte sie: „Käme es hierzulande zum ‚Burka’-Verbot, träfe das vor allem eine ‚Punkt 12’-Moderatorin, denn sie hieße dann ...? A: Sandra ng, B: Petra ft, C: Katja rd (richtig), D: Olga lb?“ Die richtige Antwort wäre C gewesen: Katja Burkhard (weil: BURKArd).

„Hä, das kapiert ihr das?“, fragte Klöckner ihre Promi-Kollegen. Und mit Hilfe löste sie die Frage. Und so erspielte sie doch noch etwas mehr Geld – genauso wie die anderen drei Promis.

„Wer wird Millionär“: An diesen Fragen scheiterten die Promis

Julia Klöckner scheiterte an der 125.000-Euro-Frage: „In der Liste der häufigsten Familiennamen kommt hierzulande nach lauter Berufsbezeichnungen als erstes Eigenschaftswort der Name...? A: Groß, B: Klein, C: Lang, D: Jung.“ Ihr Telefonjoker, der ARD-Literaturkritiker Denis Scheck, riet ihr zu D - doch Klöckner wollte das Geld nicht leichtfertig aufs Spiel setzen und gab auf. B ist die richtige Lösung.

Sport-Experte Frank Buschmann hätte sogar mit 500.000 Euro nach Hause gehen können, wäre er bei dieser Frage auf die korrekte Lösung gekommen: „Wer behauptet, ein einziges Mädchen sei nützlicher als zwanzig Jungen? A: Peter Pan, B: Pippi Langstrumpf, C: Harry Potter, D: Bibi Blocksberg.“ „Buschi“, der bei RTL demnächst in einigen Shows eingesetzt wird, zockte nicht und stieg aus – die richtige Antwort ist A.

Sänger Mark Forster ging bei der 125.000-Euro-Frage kein Risiko ein. „Wer sucht hin und wieder einen sogenannten Gewinnungsraum auf? A: Honigbienen, B: Goldschürfer, C: Börsenmakler, D: Samenspender.“ Forster rief mit Notar Christoph Schmidt seinen Telefonjoker an, der sich auf die falsche Antwort festlegte: A, Honigbienen. Richtig ist aber D – Forster machte sich mit 64.000 Euro vom Acker.

Am kniffligsten war es für Koch Tim Raue , der auf den krankheitsbedingt fehlenden Kollegen Tim Mälzer verzichten musste und bis zur 64.000-Euro-Frage gelangte: „Welche Instrumente werden in den Größen 4/4, 7/8, 3/4, 1/2 oder 1/4 verkauft? A: Querflöten, B: Trompeten, C: Klaviere, D: Konzertgitarren.“ Sein Telefonjoker, Musikmanager Till Janczukowicz, tippte falsch auf A, Raue durfte noch Mälzer anrufen, der musste aber passen. Richtig ist D.

Trotzdem – es ging ja um einen guten Zweck – durfte Raue wegen der erschwerten Bedingungen noch eine Ersatzfrage lösen: „Wer muss sich von Berufs wegen am ehesten mit Geschmacksmustern befassen? A: Patentanwalt, B: Teppichhändler, C: Allergologe, D: Restaurantkritiker“. Das wusste der Koch: A.

Die Gewinnsumme ist zwar ordentlich, aber längst kein Rekord: Thomas Gottschalk, Oliver Pocher und Barbara Schöneberger gewannen in den vergangenen Jahren jeweils alleine schon eine Million Euro. Die erspielten Beträge wandern nicht in die Taschen der prominenten Akteure, sondern gehen an die von der Aktion „RTL – Wir helfen Kindern“ geförderten Projekte.

